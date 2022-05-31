Компания ТС-СПОРТ стала экипировщиком сборной России по биатлону. Пресс-атташе СБР показал один из вариантов формы

Компания ТС-СПОРТ стала официальным экипировщиком сборной России по биатлону.

Соглашение рассчитано до 2026 года. Документ подписали президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров и руководитель ТС-СПОРТ Дмитрий Савинский.

«Мы благодарны компании ТС-СПОРТ, что они не побоялись в это непростое время пойти на заключение четырехлетнего соглашения. Надеюсь, что наше партнерство будет взаимовыгодным. По сравнению с контрактом, который у нас действовал в предыдущем олимпийском цикле, условия для СБР улучшились.

Раньше нам приходилось докупать часть экипировки, теперь по соглашению с ТС-СПОРТ экипировка будет предоставляться бесплатно в том же объеме. Летнюю форму наши спортсмены получат уже в июне», – сообщил Майгуров.

ТС-СПОРТ производит спортивную экипировку под брендом PROTEAM. Также компания является дистрибьютором шести европейских брендов в России: Silvini, Alpine Pro, Kilpi, KinetiXx, Mico и Sportful.

Один из вариантов будущей формы представил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.

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