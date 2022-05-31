Виктор Майгуров: «На создание инвентаря элитного класса в России уйдут не просто годы – возможно, десятки лет»

Глава Союза биатлонистов России ( ) высказался об обеспечении российских спортсменов инвентарем в условиях санкций.

«Безусловно, санкции будут сказываться на обеспечении биатлонистов инвентарем.

В прошедшем сезоне у СБР был позитивный опыт использования отечественных парафинов и мазей – часть олимпийских медалей на Играх в Пекине мы завоевали на продукции российских производителей, которую отобрали благодаря совместному проекту СБР с Инновационным центром .

По остальным позициям, если говорить про инвентарь элитного класса, на его создание уйдут не просто годы – возможно, десятки лет.

СБР интересно участвовать в этом, мы еще год назад обсуждали такой проект с крупнейшим производителем лыж – фабрикой в Балабаново, с Министерством спорта Калужской области.

Тот год был олимпийский, и дальше начальной стадии продвинуться не было возможности, но СБР по-прежнему в этом проекте.

В нашей нынешней реальности не думать об этом мы не можем. Состоялось несколько больших совещаний со спортивными федерациями и ведущими производителями инвентаря с участием Минспорта и комитета по физкультуре и спорту Госдумы. Работа начата, но сиюминутного результата ждать не стоит.

Если говорить про иностранных производителей, то с теми, с кем за годы работы мы выстроили отношения, связей не рвем, ищем варианты взаимодействия, адекватные изменившимся условиям. Раздетыми, разутыми и без инвентаря мы не останемся», – сказал Майгуров.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?