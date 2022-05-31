Майгуров о санкциях: «Наша главная задача – использовать эти условия на благо российского биатлона, насколько позволяет ситуация»

Президент Союза биатлонистов России ( ) назвал главную задачу российского биатлона в условиях отстранения от международных стартов.

«Наше отстранение точно не пойдет на пользу ни российскому, ни мировому биатлону. Можно лежать на диване и причитать: «Все пропало!» – дожидаясь момента, когда мы вернемся в мировую биатлонную семью.

Но я к «всепропальщикам» себя не отношу. Мне ближе принцип «Делай что должно».

Да, нас не пускают на Кубки мира, но чемпионаты и Кубки России у нас никто не отнимет. И для всероссийских соревнований этот сезон должен стать уникальным – участвуют все сильнейшие, максимальная конкуренция, внимание СМИ.

Не пытаюсь подсластить пилюлю, просто исхожу из тех условий, которые сложились. Наша главная задача – использовать эти условия на благо российского биатлона, насколько позволяет ситуация», — сказал Майгуров.