Антон Шипулин: «Хотел бы я участвовать в выборах президента СБР? Нет, я со своей-то федерацией не справляюсь»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что пока не готов участвовать в выборах президента Союза биатлонистов России ( ).

Отчетно-выборная конференция СБР состоится 23 июня. Свою кандидатуру на пост главы организации выдвинули вице-президент и действующий президент .

– Будем смотреть, выбирать. Оценивать шансы Нуждова или Майгурова я сейчас не хотел бы, нужно встречаться, разговаривать. У каждого есть своя предвыборная кампания, свои обещания, видения, поэтому прямо сейчас я не готов. Может быть, и еще будут кандидаты, там же есть еще время подать свою кандидатуру.

– Сами не хотите попробовать?

– Нет, конечно. Я и со своей-то федерацией (Свердловской области – Sports.ru) не справляюсь. Времени уделяю мало, поэтому не так давно честно признал, что свою работу на этом посту оцениваю как неудовлетворительную, – сказал Шипулин.