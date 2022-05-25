«Не удивился появлению подобного накануне выборов». Майгуров ответил на слова Нугманова о давлении на региональные федерации

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на слова главы Федерации биатлона Татарстана Ильдара Нугманова, который рассказал о давлении на региональные федерации в преддверии выборов главы СБР.

Нугманов заявил: «Поступают звонки из Минспорта с призывами голосовать за Майгурова с намеками, что в противном случае регионы лишатся финансирования».

«Ознакомился с интервью главы Федерации биатлона Республики Татарстан. Честно говоря, не сильно удивился появлению чего-то подобного накануне выборов.

Я сразу позвонил Ильдару Гильфановичу, мы проговорили минут 30, и каждый остался при своем мнении», — сказал Майгуров.

Выборы главы СБР назначены на 23 июня. Кроме Майгурова, в них будет участвовать вице-президент СБР Алексей Нуждов.

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