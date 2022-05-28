Эдуард Латыпов: «Готов ли вернуться в Камышлу и начать работать тренером? И такой сценарий может быть. Как повернется жизнь, никто не знает»

Трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал, может ли завершить спортивную карьеру из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов.

– Если российские спортсмены останутся без Кубка мира, без коммерческих турниров, означает ли это для тебя, что карьера встанет на паузу, а, возможно, придется ее вообще прекратить? Готов ли ты, условно, вернуться сюда, в Камышлу, в зал, где ты начинал когда-то ребенком – теперь тренером, например, здесь работать?

– Все может быть, да. И такой сценарий тоже может быть. Как жизнь повернется, никто не знает. В любом случае меня многое связывает (с Камышлой), родные и близкие здесь живут, поэтому как один из вариантов – да. Либо в Самаре, либо в Уфе, где есть варианты работать. Где больше нравится, где ближе семья. Скорее всего, здесь, – сказал Латыпов.