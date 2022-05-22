Резцова, Сливко и Мухамедзянов стали самыми проверяемыми РУСАДА биатлонистами в 2022-м, Латыпова и Цветкова – не тестировали

Стало известно, кого из российских биатлонистов чаще всего проверяли на допинг офицеры РУСАДА в 2022 году.

Четыре раза пробы сдавали Кристина Резцова, Виктория Сливко и Ильназ Мухамедзянов, три раза – .

Пл две пробы сдали Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Даниил Серохвостов, а , и Карим Халили проверялись по разу.

и в этом году еще не тестировали.

Латыпов, Цветков и остальные лидеры сборной России также входят в международный пул допинг-тестирования и проверяются со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).