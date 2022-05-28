«Хотел бы выступить в сноуборде, нравится Япония, лидер команды – Логинов». Серохвостов ответил на вопросы болельщиков

Российский биатлонист ответил на вопросы болельщиков.

– Будешь жениться на ?

– Да, собираюсь.

– Готов выиграть золото на Олимпийских играх?

– Конечно, готов. Я и в Китае был готов, но чуть-чуть не получилось.

– Опиши свои эмоции в первой гонке на Кубке мира. Верил ли ты, что простой парень из российской глубинки может попасть на Олимпиаду в первый свой сезон в основной команде? Когда пришло осознание, что ты можешь многое?

– После того, как мне сказали, что поеду на Кубок мира, я особо не радовался, эмоционально был выхолощен. Туда я ехал с нетерпением пробежать первую гонку – индивидуальную.

Насчет Олимпиады – да, я на самом деле сам был удивлен. Не думал, что у меня в принципе получится попасть на Кубок мира и тем более на Олимпиаду. Но так сложилось. Думаю, в сезоне я доказал, что достоин выступать на Олимпийских играх.

– Серебро Олимпиады или золото чемпионата мира?

– Думаю, все-таки золото ЧМ. Конечно, серебро Олимпиады – это круто, потому что Олимпиада проходит раз в четыре года, но все же золото есть золото.

– Как часто ты встречаешься с негативными комментариями, в том числе от знаменитых людей биатлона?

– Довольно часто. Даже не знаю, почему. По-моему, я хороший человек. Это не то что с этого года или из-за недавних обстоятельств – это уже давно, с юниоров замечаю. Но я особо не читаю, не захожу в комментарии, только если под своими постами.

– Сноуборд – только хобби или есть намерение выступить на соревнованиях?

– Конечно, есть намерение выступить. Да, я хотел бы выступить на каких-нибудь стартах. Возможно, на каких-нибудь маленьких, возможно, с детьми, но хотел бы выступить и посмотреть, как это.

– Как относишься к неудачам? Как справляешься с нервами и ответственностью?

– К неудачам отношусь спокойно, просто анализирую, что пошло не так. Из этого делаю выводы и на следующей гонке пытаюсь выйти без этих ошибок.

Как справляюсь со стрессом? Мне в этом помогает психолог, ну и сам я справляюсь по сезону с какими-то сложными гонками, выходит это у меня, в принципе, хорошо. Я могу собраться, для меня это не является проблемой.

Думаю, многие спортсмены собираются на гонки как-то по-своему. Я собираюсь тем, что раскладываю гонку по частям и проматываю в голове перед стартом.

Что касается ответственности – да, когда на тебе ответственность, конечно, гонка становится тяжелее, точнее, ощущения до гонки. Но когда уже стартуешь и бежишь, чувство ответственности пропадает, работаешь свою гонку.

Конечно, бывали такие случаи, когда на мне лежала большая ответственность – в эстафетах или выполнить какие-то нормативы. Тогда я сильно косячил. Но с опытом ты понимаешь, как с этим работать.

– За какой футбольный клуб болеешь?

– Футбол не смотрю вообще, никак не заинтересован и он мне не нравится как вид спорта. Но поиграть люблю.

– Как ты относишься к тому, что сборную отстранили от соревнований и какова твоя мотивация сейчас?

– Отношусь я к этому печально. Плохо, что нас отстранили и придется выступать в России как минимум год. Но мотивация от этого не теряется. Мотивация у меня не от сезона к сезону. У меня есть цель, я замотивирован выполнить эту цель, и эта цель у меня в будущем.

– Что вдохновляет, помимо спорта?

– Меня вдохновляют люди и их поступки, даже не из спорта, обычные люди. Восхищаюсь спортсменами и их достижениями – в основном это велосипедисты, какие-то экстремальные виды.

– Кто по-настоящему лидер в команде? Эдик (Латыпов) или еще кто-либо?

– Лично для меня зимой на соревнованиях лидер – Саша Логинов. Какой-то авторитетный, что ли. Я считаю, что – лидер команды.

– Кого ты считаешь лучшей партнершей на одиночную смешанку?

– Думаю, лучшая одиночная эстафета – это там, где меня не будет.

– В какой стране хотел бы жить, кроме России?

– Мне нравится Япония. Возможно, в Японии хотел бы жить.

– или ?

– Доротея.

– Йоханнес или Тарьей Бо?

– мне больше нравится, чем Йоханнес.

– Бьорндален или Фуркад?

– Ни тот, ни другой, – сказал Серохвостов.