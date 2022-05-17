Юрий Каминский: «Я вижу, что за 70% результата всей биатлонной команды сегодня будет отвечать Истомин. Было бы лучше проверять его в юниорском составе или под присмотром»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о формировании группы Артема Истомина.

26-летний Истомин, ранее работавший ассистентом у Каминского, возглавит отдельную группу спортсменов для подготовки к сезону. В нее войдут Даниил Серохвостов, Карим Халили, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Елизавета Каплина, Ксения Довгая и Екатерина Носкова.

«У меня такой же вопрос: как он справится не просто с женской командой, а с лидерами, которые представлены на сегодняшний момент в его группе? Видимо, у руководства свое видение этого вопроса. Больше того, я вижу, что примерно за 70% результата всей биатлонной команды будет отвечать сегодня Артем Истомин, исходя из состава его группы.

У него, на мой взгляд, в группе двое самых одаренных молодых спортсменов-мужчин и все сильнейшие женщины, кроме Казакевич. Понятно, что львиная доля медалей должна прийтись на эту группу. Не позавидуешь Артему, ответственность огромная», – сказал Каминский.

«Признаюсь, я видел Истомина несколько в иной роли. На мой взгляд, в предложенном сценарии он будет использоваться не совсем оптимально.

Я совсем не против его самостоятельной работы как тренера. Артем – один из самых перспективных тренеров. Но было бы лучше проверять его не в работе с сильнейшими спортсменами, а в юниорском составе или под присмотром», – добавил Каминский.

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