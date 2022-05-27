Аналитик Волков: «Предложение поработать в биатлоне стало неожиданностью. Каминский – сильный специалист, с нетерпением жду работы»

Аналитик Анатолий Волков, который в ноябре прошлого года был уволен из сборной России по лыжным гонкам, рассказал о начале работы в сборной России по биатлону.
Волков будет работать в группе Юрия Каминского.
«Подчеркну, что с нашей командой, несмотря на обстоятельства, я расстался без какого-либо негатива, все по-доброму.
Хотел бы выразить огромную благодарность Елене Вяльбе за то, что в своё время мне была предоставлена возможность поработать в лучшей лыжной сборной мира без малого четыре года.
Честно говоря, для меня самого стало неожиданностью предложение поработать в биатлоне.
Буквально три дня назад мне позвонил руководитель аналитического управления ЦСП Андрей Крючков и сказал, что появилась возможность поработать с группой Каминского, хотя изначально планировалось, что в предстоящем сезоне я буду работать со сборной по фристайлу. Конечно же, я согласился.
Юрий Михайлович – сильный специалист, с которым я знаком с 2005 года, когда тренировался у него в Бабушкинской школе. С нетерпением жду начала работы, 31 мая уже приступаю к выполнению своих обязанностей на тренировочном сборе в Санкт-Петербурге», – сказал Волков.
Аналитик Волков об увольнении из сборной: «Слазить надо с зависимости от инстаграма и общественного мнения, это как тяжелый наркотик – я серьезно на него подсел»