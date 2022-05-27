Башкиров о переходе Бабикова: «Он еще в том году выражал заинтересованность, но перед олимпийским сезоном решили, что ему эффективнее готовиться у Каминского»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о переходе Антона Бабикова в свою группу.

«Вся команда практически в сборе (в Сочи), за исключением Вячеслава Малеева, который присоединится к нам уже на следующем сборе в Раубичах.

В этом году у нас команда немножко претерпела изменения. К нам добавился Антон Бабиков, который еще в том году выражал заинтересованность перейти в нашу группу, но в преддверии олимпийского сезона решили, что ему будет эффективнее готовиться в группе Юрия Михайловича (Каминского).

В этом году совместно с Юрием Михайловичем приняли решение, что Антон может перейти к нам в группу. Тем более что, скажем, все равно друзья-товарищи, с которыми они с юниорского возраста уже вместе готовились – Антон, Максим (Цветков) и Саня Логинов.

Мы с Юрием Михайловичем сразу же практически по окончании олимпийского сезона уже начали обсуждать списки ребят, которых бы хотели видеть на централизованной подготовке, с кем бы хотели продолжить работу. Часть ребят сказали, что хотели бы самостоятельно продолжить подготовку с личными тренерами.

В любом случае направление в формировании команды – это как можно больше посмотреть молодых ребят, которые в перспективе через четыре года смогут защищать честь страны на Олимпийских играх», – сказал тренер.

Сейчас в группу Башкирова входят Антон Бабиков, Александр Логинов, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Василий Томшин и Максим Цветков.

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