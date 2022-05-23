Виктор Майгуров: «В биатлоне не такая длинная скамейка тренеров, чтобы взять и поменять. Это не футбольный клуб, где кто платит, тот и заказывает музыку»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответил на критику решения назначить тренеров сборной России раньше, чем пройдут выборы главы (23 июня).

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– Много споров вызывает тот факт, что назначение тренеров сборной проходит раньше выборов президента СБР.

– В сегодняшней истории я не вижу проблем, что выборы будут в июне, а тренеры уже назначены. Посмотрите на федерацию лыжных гонок. У них тренеры назначены уже давно, а выборы президента 18 мая. Что нам мешает это делать?

– На выборах президента ФЛГР был только один кандидат – Елена Вяльбе. На выборах главы СБР кандидатов двое (кроме Майгурова, на этот пост претендует Алексей Нуждов – Sports.ru).

– Конечно, я не против того, чтобы выборы проходили в конце апреля – начале мая. Но это не влияет на назначение тренеров.

В этом году поздний срок выборов связан с тем, что мы хотели провести их в соответствии с новым уставом. Но вспомните, когда у нас проводили выборы раньше? Обычно, сколько бы кандидатов ни было, они проходили во второй половине мая, когда команды уже начинали тренироваться.

У нас не такая длинная скамейка тренеров, чтобы взять и поменять. Это не футбольный клуб, где кто платит, тот и заказывает музыку.

Или возьмите пример 2020 года после моей победы на выборах – тренеры уже были назначены тренерским советом и правлением, и мы их оставили на своих местах.

Да, первый сезон на Кубке мира был аховый, но и тогда мы дали возможность тренерам продолжить работу. И это оправдало себя на Олимпиаде, – сказал Майгуров.

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