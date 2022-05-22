Александр Тихонов о словах тренера сборной Украины об отстранении России: «Петракову нужно думать о том, как к осени накормить команду. Его страна на грани пропасти»

прокомментировал слова главного тренера сборной Украины по футболу о российских спортсменах.

Ранее Петраков заявил, что нужно отстранить россиян от всех соревнований как минимум на 5 лет.

«Украина себя показала во всех отношениях. Они показали свою безголовость.

Я смотрю за всеми событиями. Из Украины зерно вывозят! Петракову нужно думать о том, как к осени накормить команду! И все это от безголовости политиков, им всем не до футбола будет.

Я хорошо знаком с Украиной: тренировался, косил с крестьянами на берегу Днепра, пели, устраивали застолья. А была кучка идиотов! Петраков не понимает, что его страна на грани пропасти. Тем более в спортивном плане.

Они когда-то составляли конкуренцию? При Лобановском они играли в футбол. А сегодня? Кто они такие? Никто!

Только Россия может составлять самую серьезную конкуренцию другим крупным странам на Олимпиадах и других соревнованиях. А Петраков – болван! Абсолютно безголовый», – сказал Тихонов.