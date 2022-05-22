Александр Тихонов о словах тренера сборной Украины об отстранении России: «Петракову нужно думать о том, как к осени накормить команду. Его страна на грани пропасти»

Теги Сборная Украины по футболу Александр Тихонов Валерий Лобановский Александр Петраков Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал слова главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова о российских спортсменах. 

Ранее Петраков заявил, что нужно отстранить россиян от всех соревнований как минимум на 5 лет.

«Украина себя показала во всех отношениях. Они показали свою безголовость.

Я смотрю за всеми событиями. Из Украины зерно вывозят! Петракову нужно думать о том, как к осени накормить команду! И все это от безголовости политиков, им всем не до футбола будет.

Я хорошо знаком с Украиной: тренировался, косил с крестьянами на берегу Днепра, пели, устраивали застолья. А была кучка идиотов! Петраков не понимает, что его страна на грани пропасти. Тем более в спортивном плане.

Они когда-то составляли конкуренцию? При Лобановском они играли в футбол. А сегодня? Кто они такие? Никто!

Только Россия может составлять самую серьезную конкуренцию другим крупным странам на Олимпиадах и других соревнованиях. А Петраков – болван! Абсолютно безголовый», – сказал Тихонов.

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