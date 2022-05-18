Цыбульский о соглашении с СБР: «Когда мы рассказали о планах на сезон, биатлонисты воспрянули и приступили к подготовке»

Глава Белорусской федерации биатлона (БФБ) прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве с Союзом биатлонистов России.

В предстоящем сезоне планируется провести Кубок Содружества с участием российских и белорусских спортсменов. Два этапа пройдут в России, три – в Беларуси, также в рамках турнира пройдет новогодняя гонка.

«Наши федерации уже много лет сотрудничают, и договор о сотрудничестве у нас уже был подписан. Но в мире и спорте все меняется, нужно было его освежить в свете нынешних событий.

Мы к этому готовы, тесно общаемся с . А наше сотрудничество многолетнее процветает и без этого договора.

Нам немного легче включить календарь Кубка Содружества, потому что у нас биатлон более ориентирован на молодежь, взрослых спортсменов не так много.

Поэтому мы легко входим в этот международный календарь и с удовольствием поучаствуем в открытых первенствах с россиянами, так как у нас нет никакой конкуренции во взрослом биатлоне.

Для спортсменов неучастие в международных стартах сначала было шоком. После Олимпиады мы готовились выступать на этапах Кубка мира с неплохих позиций, поэтому те письма, которые нам поступали от IBU, никак не обрадовали.

Пришлось принимать решение пропустить эти этапы. Соответственно, спортсмены какое-то время находились в непонимании.

Потом мы созвонились с Виктором Викторовичем Майгуровым и решили вопрос об участии команды в российских стартах. Конечно, после Кубка мира для наших спортсменов российские соревнования воспринимались ниже уровнем, но после первого этапа в Уфе настроение улучшилось.

Когда мы рассказали о планах на будущий сезон, биатлонисты окончательно воспрянули и приступили к подготовке. Понятно, что это только планы, но если обе стороны будут работать над подготовкой, у нас все получится», – сказал Цыбульский.

Майгуров о Кубке Содружества: «Есть вариант, что будут участвовать сборные в формате Россия-1, Россия-2, Беларусь-1, Беларусь-2»