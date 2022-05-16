Павел Ростовцев: «Необходимо продолжать диалог с IBU и федерациями других стран. Понятно, что о поддержке речь не идет, но важно сохранить контакты, которые есть»

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился мнением о текущих задачах в российском биатлоне.

«Я высоко оцениваю работу президента Майгурова и его команды, но вопросы к работе живой организации есть всегда. Работы непочатый край, особенно по развитию биатлона в регионах. И не только. Нужно оптимизировать систему отбора в сборные России всех уровней.

Система должна быть такой, чтобы выявлять и вести кандидатов в национальную команду достаточно рано. Нужно выстроить более четкую работу с Минспорта и ЦСП. Сборная страны и ближайший резерв должны быть максимально обеспечены за счет средств федерального бюджета. Без этого никуда не денешься.

Нужно тесно сотрудничать с ОКР, который располагает достаточно серьезными возможностями для поддержки общероссийских спортивных федераций. Необходимо продолжать диалог с Международным союзом биатлонистов (IBU) и национальными федерациями других стран, чтобы остаться частью IBU.

С людьми нужно разговаривать, а молчание – путь в никуда. Понятно, что о какой-то поддержке речь не идет сейчас, но важно сохранить контакты, которые есть», – сказал Ростовцев.

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