Александр Тихонов: «Майгуров и Нуждов не способны вернуть славную историю российского биатлона. У этих кандидатов совесть потеряна напрочь»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов скептически высказался об участии Виктора Майгурова и Алексея Нуждова в выборах президента СБР.

«Что касается Майгурова и Нуждова, то ни один из них не способен вернуть славную историю российского биатлона, о которой я всегда вспоминаю с радостью. У этих кандидатов совесть потеряна напрочь. Они ведь не один год в правлении и ничего сделать не могут. Видимо, судьба у российского биатлона такая. Я призываю всех делегатов бойкотировать этих людей.

Нуждов, где твоя офицерская совесть? Подумай головой, какой ты биатлонист? Ты можешь только интриговать и строчить кляузы. В России огромная проблема, что в руководство идут или неспособные люди или люди без образования и знания данной отрасли. К примеру, сын Солженицына возглавляет энергетику Сибири.

Я пытаюсь в двухтысячный раз обратиться к министерству спорта и олимпийскому комитету с просьбой уделить внимание нашему виду спорта и выделить по одному профессиональному человеку для решения его проблем.

Им нужно определиться и с грамотным тренерским штабом, и подобрать человека, который бы мог возглавить Союз биатлонистов России и выдвинуть его кандидатуру на конференции. В случае если ее не поддержат, прекратить финансирование федерации. Пора заканчивать с этим бардаком в руководстве СБР», – заявил Тихонов.

«Я думаю, что большего мошенника за всю историю российского биатлона не было». Тихонов о возможном участии Драчева в выборах главы СБР