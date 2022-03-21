Майгуров об отстранении российских биатлонистов: «Будем оспаривать решение IBU в CAS. Продолжаем работать с той же швейцарской фирмой, что и год назад»

Глава Союза биатлонистов России ( ) рассказал, как будет оспариваться решение Международного союза биатлонистов ( ) об отстранении россиян.

«Совместно с мы будем оспаривать решение IBU в Спортивном арбитражном суде в Швейцарии. Практика имеется – год назад мы оспаривали решение IBU по поводу цветного или монохромного логотипа, и нам удалось отстоять позиции. В этом плане все необходимые шаги приняты, мы продолжаем работать с той же швейцарской юридической фирмой, что и год назад.

Для нас не совсем понятен смысл письма от IBU и какой ответ они хотя получить. Если говорить дословно, то IBU говорит о том, что СБР несет ответственность за все те решения, которые принимаются в Российской Федерации.

В моем понимании мы как общественная организация должны отвечать за свои действия. Если нас за что-то лишают членства, то нужно говорить за что. При этом должны быть критерии, по которым мы могли бы это членство восстановить. А если критериев восстановления, зависящих от нас, не будет – я считаю, что это абсолютно нелогичная ситуация, юридически ни на чем не основанная», – сказал Майгуров.