Виктор Майгуров: «Сохраняем сборную России. Минспорт подтверждает обеспечение в полном объеме, сокращение ставок не планируется»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о ситуации с материальным обеспечением национальной сборной.

– Сохраняем сборную России, Минспорт нам это подтверждает. Чтобы сильные тренировались с сильными и мы в любой момент были готовы вернуться в международный биатлон.

– Почему наши любимые биатлонисты в IBU последние несколько недель являются законодателями мод? Они первые каждые раз почему-то нас выкидывают из процесса.

– Это не только последние недели. Вспомните историю после Олимпиады в Сочи: IBU – единственная федерация, которая вывела СБР в статус временного члена. Хотя к тому времени ни одно допинговое расследование не было доказано. Обвинения были, но доказательства поступают только сейчас, и то далеко не по всем.

Не могу однозначно сказать, с чем это связано. С одной стороны, они показывают свою приверженность чистоте спорта. Что касается допинга – окей, споров нет. В нынешней ситуации состав исполкома IBU многонационален – связываю в большей степени с этим.

– Какой-то контакт, хотя бы личный у вас сохраняется?

– Есть неофициальный контакт по средствам электронной почты, телефонных разговоров. На начало мая мы запланировали очередной раунд нашей конференции по реализации антидопинговой программы. Мы хорошо общаемся с генеральным секретарем Никласом Карлссоном, он координирует работу всех офисов, с некоторыми другими членами исполкома.

– Есть понимание, что, видимо, следующий международный сезон мы не начнем в кубковой семье?

– Мы на это настраиваемся.

– Что будем делать, если международная карьера наших биатлонистов будет приостановлена?

– К этому мы примерно готовы. Есть 9 Кубков России, есть 9 Кубков мира – они будут проходить примерно в те же сроки: блок в декабре, блок в январе (возможно, часть этого блока пройдет в Раубичах), в феврале некоторые дистанции ЧР пройдут в период ЧМ. Затем мартовский блок и ЧР.

– Стадионы – хорошо знакомые: Тюмень, Раубичи, Ханты, Уфа?

– Традиционно мы начнем на севере, затем перейдем в центральную часть. Первенство России по юниорам мы запланировали в Красноярске, а что касается больших чемпионатов – последнее время идет чередование Ханты-Мансийска и Тюмени, сегодня это одни из лучших стадионов, не в обиду кому-то.

– Деньги есть на все это?

– Что касается спортивной подготовки, Минспорт подтверждает обеспечение в полном объеме. Не планируется сокращение тренерских ставок, ставок спортсменов, специалистов. Мы смотрим достаточно оптимистично.

– Собираетесь привлекать спонсоров или государство дополнительно, чтобы стимулировать тех, кто будет выступать на Кубках России?

– С одной стороны, Минспорт рассматривает мотивационную часть. С другой, у нас есть договоры со спортсменами на уровне СБР, где предусмотрена мотивационная часть. Они будут пересмотрены, премиальные будут учтены.

Мы будем рассматривать эти премиальные и для спортсменов, которые тренируются в регионах, – рассказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».