Олег Матыцин: «Россия и Армения продолжат эффективное сотрудничество и реализацию совместных программ в области физической культуры и спорта»

Министр спорта России Олег Матыцин провел рабочую встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, где обсудил сотрудничество двух стран в области спорта.

«Мы готовы сделать все возможное для расширения и углубления многовековых отношений между Россией и Арменией.

Рады видеть, с каким большим вниманием в Армении относятся к развитию спорта. Ваша страна продолжает добиваться значительных достижений в разных видах спорта на международных соревнованиях.

Россия и Армения продолжат эффективное сотрудничество и реализацию совместных программ в области физической культуры и спорта.

Мы рассматриваем возможность того, чтобы российские спортсмены проводили сборы на уникальных спортивных базах Армении, в частности, в спортивном комплексе «Цахкадзор», и будем рады видеть армянских атлетов на российских спортивных базах», – сказал Матыцин.

Матыцин обсудил с Пашиняном сотрудничество России и Армении в спорте