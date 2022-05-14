Матыцин обсудил с Пашиняном сотрудничество России и Армении в сфере спорта

Министр спорта России Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Ереван встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром образования, науки, культуры и спорта Ваграмом Думаняном.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Армении в сфере физической культуры и спорта, участия российских и армянских спортсменов в соревнованиях на территории двух стран, а также подготовки сборных команд России на объектах спортивной инфраструктуры Армении.

«Взаимодействие наших стран основано на многолетних традициях уважения и дружбы. Основу нашего спортивного сотрудничества составляют развитие контактов на уровне спортивных федераций, обмен спортивными командами и тренерами, а также укрепление связей между спортивными вузами России и Армении.

Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Республикой Армения, как на двусторонней основе, так и на площадках межгосударственных объединений», – сказал Матыцин.

Министр подчеркнул, что российские биатлонисты заинтересованы в участии в тренировочных мероприятиях на трассах армянского спортивного комплекса Цахкадзор. Союз биатлонистов России и Федерация биатлона Армении обсудят этот вопрос на Кубке содружества по биатлону, который состоится с 23 по 29 августа в Сочи.

Матыцин пригласил представителей Армении принять участие во всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», а также предстоящих Играх ГТО.

«Мы приглашаем сборную Республики Армения поучаствовать в открытых всероссийских соревнованиях «Мы вместе. Спорт», которые пройдут с 14 по 21 июня в Чебоксарах, а также в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», проведение которых запланировано в Сочи со 2 по 9 октября», – добавил министр.