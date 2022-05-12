Матыцин о лимите на легионеров: «Планируем проведение заседания с ФХР и КХЛ, чтобы рассмотреть вопрос с участием экспертного сообщества»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что предложила Минспорту уменьшить лимит до трех игроков.

«В ближайшее время мы планируем проведение совместного заседания с федерацией, КХЛ, чтобы внимательно рассмотреть с участием экспертного сообщества этот вопрос и тогда уже предложить решение.

Я думаю, по совещанию будем надеяться максимум на первую половину июня», – сказал Матыцин.

Неважно, три или пять легионеров будет в КХЛ. Сам лимит – это примитивное решение сложного вопроса