Матыцин о ситуации со спортивным инвентарем: «Это долгосрочная работа, но есть и краткосрочные перспективы, которые помогут обеспечить ближайший резерв»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал об импортозамещении на рынке спортивного инвентаря.

«Некоторые компании отказались выступать в качестве партнеров, предоставлять нам оборудование для сборных команд. Мы обсуждаем этот вопрос с федерациями с самого начала санкционного периода. Сейчас провели встречи более предметно, определили возможности и видение производственной территории РФ.

Активно работаем с Минпромторгом, Минспорт стал одним из первых министерств, утвердивших совместную стратегию по импортозамещению до 2035 года. Тему было предложено рассмотреть на следующем заседании Совета (по развитию физической культуры и спорта), чтобы определить возможности производственных баз России, Китая, Беларуси и других государств.

Это долгосрочная работа, но в ней есть и краткосрочные перспективы, которые помогут обеспечить наш ближайший резерв. Производители на российском рынке, конечно, пока не обеспечивают всей линейки товаров. Особенно тех, которые используются профессиональными спортсменами.

Тем не менее лыжи нужны не только Непряевой и Большунову, но и массовому спорту, спортивным школам», – сказал Матыцин.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?