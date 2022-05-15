Александр Тихонов: «УЕФА командует Америка, которой управляет паралимпиец Байден. Это сброд, им надо объявить бойкот»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил, что переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад.

«Азия – это совсем неплохой вариант для нас. Вы играйте, показывайте себя. Если Месси будет играть за чувашский клуб, то хуже выступать не будет. Это Месси. Главное показывать игру. Если мы такие хорошие, то давайте вступим в Азиатскую конфедерацию и займем там первое место.

Чеферин подчеркнул свою слабость и безграмотность. Меня отец воспитывал так: «Сынок, ты должен быть первым и никаким другим». Я себе ставил задачи и писал в дневнике: «Шура, вторых не помнят». Так что пусть обыгрывают, а УЕФА заранее Азию опустил, что это такое? Это позор.

Нужно задуматься о смене президента УЕФА, это полная безграмотность. УЕФА сам допустил исключение России, а сейчас советует. Ими командует Америка, которой управляет паралимпиец Байден. Это сброд, им надо объявить бойкот. А нам надо становиться независимыми», – сказал Тихонов.

Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.

Глава УЕФА о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»