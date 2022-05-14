Уткин о переходе РФС в Азию: «Это сопоставимо даже не со сменой гендера, а с желанием военного пенсионера стать зайчихой»

Василий Уткин высмеял разговоры о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Черт возьми, ну сколько можно обсуждать вопрос перехода в Азию? Я про футбол.
Вы вообще понимаете, что по степени влияния на жизнь такой переход – это сопоставимо даже не со сменой гендера, а примерно с желанием военного пенсионера стать зайчихой?
Уверен, ни одному военному пенсионеру такая мысль в голову не приходила. Просто на сто процентов уверен.
А вот коллегу Конова она прям не оставляет», – написал журналист и блогер.
Президент РФС Александр Дюков сегодня заявил, что переход РФС в Азию не рассматривается.
Глава УЕФА о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»
Как устроен футбол в Азии? Россия бы выиграла местный Кубок? А ЛЧ (кстати, у Халка не получилось)?
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков