Уткин о переходе РФС в Азию: «Это сопоставимо даже не со сменой гендера, а с желанием военного пенсионера стать зайчихой»

высмеял разговоры о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Черт возьми, ну сколько можно обсуждать вопрос перехода в Азию? Я про футбол.

Вы вообще понимаете, что по степени влияния на жизнь такой переход – это сопоставимо даже не со сменой гендера, а примерно с желанием военного пенсионера стать зайчихой?

Уверен, ни одному военному пенсионеру такая мысль в голову не приходила. Просто на сто процентов уверен.

А вот коллегу Конова она прям не оставляет», – написал журналист и блогер.

Президент РФС Александр Дюков сегодня заявил, что переход РФС в Азию не рассматривается.

Глава УЕФА о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»

Как устроен футбол в Азии? Россия бы выиграла местный Кубок? А ЛЧ (кстати, у Халка не получилось)?

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков