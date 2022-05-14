Министр спорта Беларуси: «Двойные стандарты в спорте были всегда. Беларусь 20 лет боролась за этап Кубка мира, а его отдали эстонскому Отепя»

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался о двойных стандартах в спорте.

«Двойные стандарты в спорте существовали всегда, но Запад нас отчаянно хотел убедить, что играет честно.

Вспомните, Беларусь 20 лет боролась за право провести в Раубичах этап Кубка мира и была этого достойна, как никто другой. Нам обещали. Кормили завтраками. А в итоге отдали это право эстонскому Отепя. Вопрос: вы хотя бы одного эстонского биатлониста знаете?

Что это, если не двойные стандарты? К тому же когда в 2020‑м гораздо более северная Эстония не смогла провести чемпионат Европы, именно Беларусь подставила плечо и спасла ситуацию, а вместе с ней и подмоченную репутацию IBU.

Так что нынешние дисквалификации и отстранения белорусских и российских спортсменов — это история давняя, а конфликт в Украине – лишь формальный повод», – сказал Ковальчук.