Календарь этапов Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь соревнований Кубка мира сезона-2022/23.
Кубок мира по биатлону
Первый этап
Контиолахти, Финляндия
29 ноября
Индивидуальная гонка, мужчины
30 ноября
Индивидуальная гонка, женщины
1 декабря
Эстафета, мужчины
Эстафета, женщины
3 декабря
Спринт, мужчины
Спринт, женщины
4 декабря
Гонка преследования, мужчины
Гонка преследования, женщины
Второй этап
Хохфильцен, Австрия
8 декабря
Спринт, женщины
9 декабря
Спринт, мужчины
10 декабря
Гонка преследования, женщины
Эстафета, мужчины
11 декабря
Эстафета, женщины
Гонка преследования, мужчины
Третий этап
Анси, Франция
15 декабря
Спринт, мужчины
16 декабря
Спринт, женщины
17 декабря
Гонка преследования, мужчины
Гонка преследования, женщины
18 декабря
Масс-старт, мужчины
Масс-старт, женщины
Четвертый этап
Поклюка, Словения
5 января
Спринт, женщины
6 января
Спринт, мужчины
7 января
Гонка преследования, женщины
Гонка преследования, мужчины
8 января
Сингл-микст
Смешанная эстафета
Пятый этап
Рупольдинг, Германия
11 января
Индивидуальная гонка, мужчины
12 января
Индивидуальная гонка, женщины
13 января
Эстафета, мужчины
14 января
Эстафета, женщины
15 января
Масс-старт, мужчины
Масс-старт, женщины
Шестой этап
Антхольц, Италия
19 января
Спринт, женщины
20 января
Спринт, мужчины
21 января
Гонка преследования, женщины
Гонка преследования, мужчины
22 января
Эстафета, женщины
Эстафета, мужчины
Чемпионат мира (7-й этап Кубка мира)
Оберхоф, Германия
8 февраля
Смешанная эстафета
10 февраля
Спринт. мужчины
11 февраля
Спринт, женщины
12 февраля
Гонка преследования, мужчины
Гонка преследования, женщины
14 февраля
Индивидуальная гонка, женщины
15 февраля
Индивидуальная гонка, мужчины
16 февраля
Сингл-микст
18 февраля
Эстафета, женщины
Эстафета, мужчины
19 февраля
Масс-старт, женщины
Масс-старт, мужчины
Восьмой этап
Нове Место, Чехия
2 марта
Спринт, мужчины
3 марта
Спринт, женщины
4 марта
Гонка преследования, мужчины
Гонка преследования, женщины
5 марта
Смешанная эстафета
Сингл-микст
Девятый этап
Эстерсунд, Швеция
9 марта
Индивидуальная гонка, женщины
Индивидуальная гонка, мужчины
11 марта
Эстафета, женщины
Эстафета, мужчины
12 марта
Масс-старт, женщины
Масс-старт, мужчины
Десятый этап
Холменколлен, Норвегия
16 марта
Спринт, мужчины
17 марта
Спринт, женщины
18 марта
Гонка преследования, мужчины
Гонка преследования, женщины
19 марта
Масс-старт, мужчины
Масс-старт, женщины