IBU полностью запретил использование фтора со следующего сезона

Международный союз биатлонистов (IBU) полностью запретил использование фтора в средствах для смазки лыж на всех соревнованиях под эгидой организации с сезона-2022/23.

Об этом сообщает пресс-служба IBU.

разработал эффективный метод тестирования с использованием устройства Alpha II.

Испытания устройства были проведены совместно с национальными федерациями на четырех этапах Кубка мира, метод тестирования был продемонстрирован комиссии спортсменов на этапе КМ в Холменколлене», – говорится в сообщении пресс-службы.

В июне 2021 года IBU ввел запрет на мази, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), продукты с низкоцепочечным фтором (C6) были разрешены.