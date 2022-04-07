IBU полностью запретил использование фтора со следующего сезона

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Международный союз биатлонистов (IBU) полностью запретил использование фтора в средствах для смазки лыж на всех соревнованиях под эгидой организации с сезона-2022/23. 

Об этом сообщает пресс-служба IBU. 

«IBU разработал эффективный метод тестирования с использованием устройства Alpha II. 

Испытания устройства были проведены совместно с национальными федерациями на четырех этапах Кубка мира, метод тестирования был продемонстрирован комиссии спортсменов на этапе КМ в Холменколлене», – говорится в сообщении пресс-службы. 

В июне 2021 года IBU ввел запрет на мази, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), продукты с низкоцепочечным фтором (C6) были разрешены.

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