Олег Матыцин: «С первых дней специальной операции более 500 юных спортсменов из ДНР и ЛНР прибыли в Россию для продолжения тренировок»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о прибывших в Россию спортсменах из Донецкой и Луганской народных республик.

«Буквально с первых дней специальной операции, а именно с 26 февраля, более 500 юных спортсменов прибыли в Россию для продолжения тренировок.

Эта работа ведется совместно с Минспорта ДНР и МЧС России. Этих ребят приняли спортивные учреждения 17 субъектов Российской Федерации.

Всего 21 близлежащий регион готов предоставить места для тренировок и проживания ребят. Совместно с Екатеринбургом прорабатываем вопрос организации летней смены для 480 детей с 1 июня по 26 августа.

Дети проходят спортивную подготовку в 16 видах спорта», – сообщил Матыцин.