Анаис Шевалье-Буше продолжит спортивную карьеру

Французская биатлонистка сообщила, что будет выступать еще минимум год.

«Я остаюсь еще на год. Теперь я беру двигаться год за годом. Думаю, Олимпиада была настолько большой и важной целью, что теперь мне просто нужно делать маленькие шаги. Я чувствую, что не дошла до конца. Поэтому в этом году сделаю все возможное для достижения своих целей, а через год снова рассмотрю вопрос (о продолжении карьеры).

Мне было нужно время, потому что я очень устала, а также потому, что у меня есть ребенок, и я задумывалась о втором материнстве. Я устала морально и физически, и хотела разложить все по полочкам, поговорив со своим мужем, потому что он глубоко вовлечен в эту тему. Мне потребовалось много времени, чтобы восстановиться, и я только сейчас прихожу в себя после почти двухмесячного перерыва.

Мне нужно было сделать шаг к новым целям, которые я ставлю перед собой в биатлоне. Я не хотела уходить без четких целей. Я наконец-то нашла новые задачи, изменения в тренерском штабе также вносят свежесть. Это сочетание факторов склонило чашу весов в пользу продолжения карьеры», – сказала Шевалье-Буше.