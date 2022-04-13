Фийон-Майе и Ройселанн заработали наибольшие суммы призовых за Кубок мира-2021/22, Логинов –12-й, Латыпов – 14-й

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе заработал наибольшую сумму призовых по итогам Кубка мира-2021/22.
По оценкам издания Metaratings, француз получил за сезон 287,4 тысячи евро. Среди женщин по этому показателю лидирует норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн (284,3 тысячи).
Призовые за Кубок мира-2021/22
Мужчины
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 287,4 тыс. евро
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 168,9
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 148,3
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 145,5
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 139,1
6. Тарьей Бо (Норвегия) – 126,3
7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 95,5
8. Эрик Лессер (Германия) – 91,0
9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 87,7
10. Симон Дестье (Франция) – 83,5...
12. Александр Логинов (Россия) – 69,8...
14. Эдуард Латыпов (Россия) – 56,5
Женщины
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 284,3
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 186,8
3. Ханна Оберг (Швеция) – 128,7
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 116,1
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 113,4
6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 111,5
7. Динара Алимбекова (Беларусь) – 105,6
8. Дениз Херманн (Германия) – 101,3
9. Тириль Экхофф (Норвегия) – 100,00
10. Жюлия Симон (Франция) – 81,4