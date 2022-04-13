Фийон-Майе и Ройселанн заработали наибольшие суммы призовых за Кубок мира-2021/22, Логинов –12-й, Латыпов – 14-й

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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе заработал наибольшую сумму призовых по итогам Кубка мира-2021/22.

По оценкам издания Metaratings, француз получил за сезон 287,4 тысячи евро. Среди женщин по этому показателю лидирует норвежка  Марте Ульсбю-Ройселанн (284,3 тысячи).

Призовые за Кубок мира-2021/22

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 287,4 тыс. евро

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 168,9 

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 148,3

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 145,5

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 139,1

6. Тарьей Бо (Норвегия) – 126,3

7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 95,5

8. Эрик Лессер (Германия) – 91,0

9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 87,7

10. Симон Дестье (Франция) – 83,5...

12. Александр Логинов (Россия) – 69,8...

14. Эдуард Латыпов (Россия) – 56,5

Женщины

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 284,3

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 186,8

3. Ханна Оберг (Швеция) – 128,7

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 116,1

5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 113,4

6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 111,5

7. Динара Алимбекова (Беларусь) – 105,6

8. Дениз Херманн (Германия) – 101,3

9. Тириль Экхофф (Норвегия) – 100,00

10. Жюлия Симон (Франция) – 81,4

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