Кубок мира. Зачет масс-стартов. Вирер лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Резцова – 5-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в зачете масс-стартов женского Кубка мира сезона-2021/22. Россиянка Кристина Резцова идет на пятом месте.

Кубок мира по биатлону

Женщины

Зачет масс-стартов

После 3 гонок из 4

1. Доротея Вирер (Италия) – 103

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 120

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 102

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 99

5. Кристина Резцова (Россия) – 91

6. Жюлия Симон (Франция) – 89

7. Маркета Давидова (Чехия) – 89

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 88

9. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 86

10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 82...

15. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 70

31. Валерия Васнецова (Россия) – 26...

33. Ирина Казакевич (Россия) – 25

34. Светлана Миронова (Россия) – 23