Кубок мира. Зачет масс-стартов. Вирер лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Резцова – 5-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в зачете масс-стартов женского Кубка мира сезона-2021/22. Россиянка Кристина Резцова идет на пятом месте.
Кубок мира по биатлону
Женщины
Зачет масс-стартов
После 3 гонок из 4
1. Доротея Вирер (Италия) – 103
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 120
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 102
4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 99
5. Кристина Резцова (Россия) – 91
6. Жюлия Симон (Франция) – 89
7. Маркета Давидова (Чехия) – 89
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 88
9. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 86
10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 82...
15. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 70
31. Валерия Васнецова (Россия) – 26...
33. Ирина Казакевич (Россия) – 25
34. Светлана Миронова (Россия) – 23