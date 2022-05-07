Юрий Векшин: «В биатлоне люди работают больше ради идеи, они энтузиасты. Зарплаты не такие высокие, даже 100 тысяч рублей не будет»

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин рассказал о зарплатах тренеров сборной России по биатлону. 

Ранее правление СБР утвердило тренеров-руководителей групп. Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской. 

«У нас нет огромной скамейки запасных, с которой бы люди рвались на места тренеров сборной. С учетом того, что в следующем сезоне нам придется вариться в собственном соку, ситуация не критичная.

Может, оно и к лучшему: не будет дамоклова меча серьезных международных соревнований, все встанет на свои места. Состав рабочий, понятно, что у каждого есть свои плюсы и минусы, но то, что люди согласились работать, – уже неплохо.

Сезон позволит сделать работу над ошибками в домашних условиях. Дай бог им трудолюбия и терпения. Тренерская работа – самая неблагодарная.

И это не футбол, хоккей или теннис, в биатлоне люди работают больше ради идеи, они энтузиасты. Зарплаты не такие высокие, даже 100 тысяч рублей не будет, в комплексе дай бог 60-70 тысяч. Я сам десять лет тренером работал, знаю, что это такое», – сказал Векшин. 

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