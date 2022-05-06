Алексей Нуждов о новом тренерском штабе сборной: «Голосовал против по всем кандидатам»

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Кандидат на пост главы Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что не согласен с выбором нового тренерского штаба сборной России по биатлону. 

Ранее правление СБР утвердило тренеров-руководителей групп. Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин – в женской. 

«Голосовал против по всем кандидатам. Иной должна быть сама конструкция формирования тренерского штаба. Коллектив должен собрать главный тренер, у него должно быть понимание, каких целей и задач он хочет достичь, и свой выбор он должен объяснить.

Я был единственным, кто выступил против предложенной конструкции», – сказал Нуждов. 

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