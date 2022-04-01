Виктор Майгуров: «На Олимпиаде я общался с Бьорндаленом, он был готов обсуждать вопрос работы со сборной России, но сейчас этот вопрос уже отпадает»

Глава Союза биатлонистов России ( ) рассказал, что общался с восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом по поводу возможной работы в сборной России.

«На Олимпиаде я общался с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, он был готов обсуждать вопрос работы со сборной России, но сейчас этот вопрос уже отпадает.

Ему интересно продолжать тренерскую деятельность. Не знаю, продолжит ли он работать со сборной Китая, но мы с ним обсуждали работу в нашей сборной, когда вместе катались на лыжах. В каком качестве? Тренировать одну из наших команд.

Сумма не обсуждалась, но с Бьорндаленом это была бы имиджевая история, а не финансовая», – сказал Майгуров.