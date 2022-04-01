Виктор Майгуров: «Регламент проведения конференции прописан в уставе. Выборы президента СБР должны быть проведены в середине июня»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отклонил просьбу провести отчетно-выборную конференцию не позднее 15 мая. 

«Регламент проведения конференции прописан в уставе, и мы должны действовать в соответствии с ним. Опасения тренеров не совсем понятны, неясно, что лично их интересует, что для них изменится. Это интересовало 1% из присутствующих.

Это не тема тренерского совета, все тренеры представляют регионы, поэтому я за то, чтобы каждый занимался своим делом. 

Мы приняли сейчас новый устав, в ближайшее время он будет подан на регистрацию в Министерство юстиции. Не было еще ни одного устава, который бы не возвращали на доработку, поэтому даже если мы объявим сейчас конференцию и проведем ее в начале мая, то она пройдет раньше, чем будет зарегистрирован устав. А это грозит тем, что все результаты могут быть признаны недействительными.

Выборы президента Союза биатлонистов России должны быть проведены в середине июня», – сказал Майгуров. 

Тренеры попросили перенести выборы президента Союза биатлонистов России на более ранний срок

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