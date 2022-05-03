Гендиректор «Зенита» об отстранении России: «УЕФА присудил себе техническое поражение»

отреагировал на отстранение России от международных турниров.

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот.

Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших, российских, футбольных болельщиков? Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS.

преодолеет все в любом случае. У нас все будет хорошо!» – сказал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга.

Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро