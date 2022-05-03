Гендиректор «Зенита» об отстранении России: «УЕФА присудил себе техническое поражение»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сборная России по футболу Александр Медведев CAS Футбол

Александр Медведев отреагировал на отстранение России от международных турниров.

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот.

Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших, российских, футбольных болельщиков? Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS.

«Зенит» преодолеет все в любом случае. У нас все будет хорошо!» – сказал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга.

Новые санкции от УЕФА: Россия осталась без еврокубков-2022/23, Лиги наций и женского Евро

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные