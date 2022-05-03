Дмитрий Васильев: «Должность главного тренера на сегодняшний день избыточная. Она уже себя полностью исчерпала»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию о том, что в сборной России может появиться должность главного тренера.

«Мое мнение, должность главного тренера на сегодняшний день избыточная. Она уже себя полностью исчерпала, поскольку старшие тренеры женской и мужской сборной весь процесс полностью контролируют. Они же и отвечают за свои команды. Считаю, что это справедливо.

Другое дело, что национальной команде необходим генеральный менеджер, который бы управлял административной частью. Это важная должность.

А главный тренер, отвечающий за методическую часть во всех командах? Ну, это невозможно. Для этого надо все время находиться вместе с командами, постоянно вносить какие-то коррективы. Он это никак не может. Коррективы может вносить только тот тренер, который находится непосредственно в данный момент со спортсменами. А находясь где-то, это просто нереально», – сказал Васильев.

В сборной России по биатлону появится должность главного тренера. Им может стать Каминский или Касперович (Metaratings)