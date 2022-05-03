Васильев о призовых на российских соревнованиях: «Нужно создавать такие условия, чтобы спортсмены были мотивированы. Главное, чтобы были деньги»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что призовые на российских соревнованиях нужно повышать.

«Я уже говорил, что в связи с отстранением нужно внутри страны создавать такие условия для спортсменов, чтобы им было интересно, чтобы они были мотивированы. Из каких источников – это другой вопрос. Либо государственные источники, либо привлеченные деньги.

Откуда деньги? Это для спортсменов не играет роли. Главное, чтобы они были. Тогда внутренние соревнования будут достаточно интересными. Спортсмены будут реально биться за эти призовые. Соревнования будут совсем нескучными. Это нужно делать. Вне всяких сомнений», – сказал Васильев.

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