Дмитрий Васильев: «Шашилов не должен был готовить сборную, это человек регионального уровня. Кого он вообще подготовил?»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Мое мнение к Шашилову? Медали на Играх привезли Резцова и Нигматуллина, которые с ним не тренировались. Он не должен был готовить сборную, это человек регионального уровня.

Экс-президент СБР Владимир Драчев поставил его на должность старшего тренера, но ее завоевывают результатами. Он мало тренировал спортсменов, а может, и не тренировал вовсе. Кого он вообще подготовил? Что он такого сделал? Компетенция Шашилова для меня однозначна», – сказал Васильев.

Также он поделился мнением о тренерах мужской команды Юрие Каминском и Сергее Башкиров.

«Как оценю выступление биатлонистов на Олимпиаде? С точки зрения количества медалей оценка удовлетворительна. Каминский и Башкиров должны продолжать работу в команде», – добавил Васильев.

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