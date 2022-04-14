Васильев о возможной смене россиянами спортивного гражданства: «Все будут знать, что это русские спортсмены. Готовы ли они слушать свист на стадионах? Сомнительное дело»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону заявил, что не осуждает российских спортсменов, которые захотят сменить спортивное гражданство.

«Никого не осуждаю, хотя считаю, что этого не нужно делать. Не нужно отнимать право на выбор. Век спортсмен короток, каждому хотелось бы проявить себя и получить такую возможность.

Я бы не поменял гражданство, но не буду осуждать других. У нас ребята в Корею уезжали, в Молдавию… Не думаю, что они стали менее патриотичными.

Патриотизм не надо навязывать под дулом пистолета. То, что государство вкладывало в спортсменов огромные деньги, никто не замалчивает. Это дело каждого человека.

Однако есть другой момент. Все будут знать, что это русские спортсмены. Готовы ли они слушать свист на стадионах? Это сомнительное дело, надо подумать. Думаю, что нынешняя ситуация недолго продлится, думаю, год или два», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».