Анфиса Резцова о выборах президента СБР: «Нуждов дружит с «Газпромом», но мне не нравится его кандидатура. Он не биатлонист, думаю, он не совсем компетентен»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от предстоящих выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров

«Я уверена, что он (Нуждов) финансово обеспечит себе победу на выборах в СБР. Это однозначно. Как у нас всегда делается, к сожалению.

Но дай бог, чтобы команда была обеспечена. Чтобы был выбран правильный тренерский штаб. Пусть Нуждов доказывает болельщикам и нам. Спортсменам не всегда только деньги нужны. Руководитель должен быть на подхвате с биатлонистами и тренерами.

Другое дело, что ни Драчев, ни Майгуров не доказали, что могут руководить. У Виктора есть плюс, что он знает иностранные языки, но материально они оба толком не помогли команде.

Финансовые возможности у Нуждова выше, это сто процентов. Он дружит с «Газпромом». Но мне не нравится его кандидатура. Не хочу его унизить, но он не биатлонист. Всегда работал с клубом лыжников.

Могу рассказать, как он попал в биатлон. Я была президентом федерации Московской области. Нуждову захотелось завладеть этой должностью. Он проплатил свои выборы, за него проголосовали. И он стал президентом. Потом он попал в СБР.

Думаю, что он не совсем компетентен. Он функционер, а не биатлонист. Был у нас тоже обеспеченный Михаил Прохоров, но по факту руководил всем Кущенко. Не уверена, что при Нуждове будет все хорошо», – сказала Резцова.

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