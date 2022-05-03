Владимир Драчев: «Однозначно поддержу кандидатуру Нуждова на выборах президента СБР. Он умеет находить деньги»

Бывший президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал, чью кандидатуру поддержит на выборах главы организации.

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент и действующий президент Виктор Майгуров.

«Однозначно поддержу кандидатуру Нуждова на выборах. Обеими руками. Все, что мы с ним вместе делали, надо просто продолжить для лучшего развития биатлона внутри России. Он не только может привлечь хорошую финансовую поддержку, но он ее уже привлек.

Когда я руководил СБР, то мы вместе находили средства, чтобы помогать регионам. Мы с ним сделали большую программу на 10 лет вперед по развитию детского, а потом и профессионального биатлона. Нуждов умеет находить деньги», – сказал Драчев.