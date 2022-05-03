Владимир Драчев: «Однозначно поддержу кандидатуру Нуждова на выборах президента СБР. Он умеет находить деньги»

Теги Союз биатлонистов России Владимир Драчев Алексей Нуждов деньги Биатлон

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, чью кандидатуру поддержит на выборах главы организации.

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров. 

«Однозначно поддержу кандидатуру Нуждова на выборах. Обеими руками. Все, что мы с ним вместе делали, надо просто продолжить для лучшего развития биатлона внутри России. Он не только может привлечь хорошую финансовую поддержку, но он ее уже привлек.

Когда я руководил СБР, то мы вместе находили средства, чтобы помогать регионам. Мы с ним сделали большую программу на 10 лет вперед по развитию детского, а потом и профессионального биатлона. Нуждов умеет находить деньги», – сказал Драчев.

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