Васильев о выборах президента СБР: «Распространенная ошибка, которую в нашей стране делают при выборе спортивных руководителей – мол, у него куча медалей, его и сделаем главным»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался предстоящих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее о выдвижении своей кандидатуры заявили действующий глава организации Виктор Майгуров, а также вице-президент СБР Алесей Нуждов.

«В любой области руководящие посты должны занимать профессионалы. Это не значит, что президенту СБР обязательно иметь опыт собственных спортивных выступлений.

Он должен быть профессиональным управленцем: разбираться в экономике, уметь взаимодействовать с исполнительной властью, политическими структурами. Для этого просто чемпионом быть недостаточно.

Это, кстати, распространенная ошибка, которую в нашей стране делают при выборе спортивных руководителей. Мол, у него куча медалей – давайте его и сделаем главным.

Зато ближайшие помощники главы СБР обязательно должны быть выходцами из спорта. Без профессионального окружения ни один руководитель ничего не сделает.

Вспомните Михаила Прохорова: с его приходом в биатлоне появилась финансовая стабильность. Но он не опирался на мнение профессионалов, и ничего хорошего у него все равно не вышло», – сказал Васильев.