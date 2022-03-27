Васильев о выборах президента СБР: «Распространенная ошибка, которую в нашей стране делают при выборе спортивных руководителей – мол, у него куча медалей, его и сделаем главным»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Михаил Прохоров Дмитрий Васильев Алексей Нуждов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался предстоящих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее о выдвижении своей кандидатуры заявили действующий глава организации Виктор Майгуров, а также вице-президент СБР Алесей Нуждов.

«В любой области руководящие посты должны занимать профессионалы. Это не значит, что президенту СБР обязательно иметь опыт собственных спортивных выступлений.

Он должен быть профессиональным управленцем: разбираться в экономике, уметь взаимодействовать с исполнительной властью, политическими структурами. Для этого просто чемпионом быть недостаточно.

Это, кстати, распространенная ошибка, которую в нашей стране делают при выборе спортивных руководителей. Мол, у него куча медалей – давайте его и сделаем главным.

Зато ближайшие помощники главы СБР обязательно должны быть выходцами из спорта. Без профессионального окружения ни один руководитель ничего не сделает.

Вспомните Михаила Прохорова: с его приходом в биатлоне появилась финансовая стабильность. Но он не опирался на мнение профессионалов, и ничего хорошего у него все равно не вышло», – сказал Васильев.

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