Драчев о том, может ли он поучаствовать в выборах главы СБР: «Если предложения будут, то можно подумать над этим. До июня время еще есть»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что готов подумать об участии в предстоящих выборах на пост главы организации.

Драчев возглавлял СБР с 2018 по 2020 годы.

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру заявляли действующий президент Виктор Майгуров и вице-президент СБР Алексей Нуждов.

«Вновь окунуться в приятное, да? Надо подумать. Если такие предложения будут, то можно подумать над этим. До июня еще время есть. Но я пока сейчас далек от всего этого, есть чем заниматься.

Надо смотреть, кто сможет сделать что-то полезное для биатлона. Кто может найти деньги, кто может собрать нормальный коллектив, кто может выполнить программу развития региональных федераций, а не зарплату себе вешать.

Важно, чтобы люди выступали не только за биатлонную идею, но и были способны приносить туда что-то. Прошли те времена, когда кто-то хочет туда что-то дать. Много надо делать для этого.

Если говорить про Нуждова, то у него есть возможность финансировать. Человек надеется только на свою поддержу. А нынешняя команда, на мой взгляд, просто пустословы», – сказал Драчев.