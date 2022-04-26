Пресс-атташе СБР: «Цветков уже получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2019 году, поэтому теперь был награжден с повышением»

Руководитель пресс-службы биатлонистов России (СБР) объяснил, почему Максим Цветков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Сегодня было много вопросов, почему был единственным из наших мужчин-биатлонистов, кто получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, в то время как , и наградили «только» медалью II степени.

Ларчик открывается просто – Максим уже получил эту медаль II степени в 2019 году, поэтому теперь был награжден с повышением», – написал Аверьянов.