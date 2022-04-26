Резцова, Миронова и Цветков за выступление в Пекине-2022 получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Логинов и Латыпов – второй

Призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине получили государственные награды в Кремле.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» серебряным и бронзовым призерам вручил помощник президента России Игорь Левитин.

Среди биатлонистов медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили серебряные призеры женской эстафеты , , и , а также бронзовый призер мужской эстафеты .

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены (три бронзы Игр), (две бронзы) и (одна бронза).