Резцова, Миронова и Цветков за выступление в Пекине-2022 получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Логинов и Латыпов – второй

Призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине получили государственные награды в Кремле.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» серебряным и бронзовым призерам вручил помощник президента России Игорь Левитин.
Среди биатлонистов медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили серебряные призеры женской эстафеты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова, а также бронзовый призер мужской эстафеты Максим Цветков.
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Эдуард Латыпов (три бронзы Игр), Александр Логинов (две бронзы) и Карим Халили (одна бронза).