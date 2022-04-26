Резцова, Миронова и Цветков за выступление в Пекине-2022 получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Логинов и Латыпов – второй

Теги сборная России сборная России жен Олимпиада-2022 Александр Логинов Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Эдуард Латыпов Кристина Резцова Светлана Миронова Ирина Казакевич Карим Халили Биатлон

Призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине получили государственные награды в Кремле.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» серебряным и бронзовым призерам вручил помощник президента России Игорь Левитин.

Среди биатлонистов медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили серебряные призеры женской эстафеты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова, а также бронзовый призер мужской эстафеты Максим Цветков.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Эдуард Латыпов (три бронзы Игр), Александр Логинов (две бронзы) и Карим Халили (одна бронза).

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