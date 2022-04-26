Светлана Миронова: «Мотивации через край. Большое желание работать и улучшаться. Думаю, все будет классно, независимо от того, какой будет сезон»

Российская биатлонистка рассказала о перенесенном коронавирусе и ожиданиях от нового сезона.

– В конце марта вы сдали положительный тест на коронавирус. Как узнали о болезни и как ее перенесли?

– Я немного приболела. Решила сдать экспресс-тест. Он показал, что у меня ковид. Перенесла достаточно легко, не как в первый раз. Отделалась легкими симптомами простуды. К сожалению, из-за болезни не удалось сделать закатку. Хотела также пробежать марафон.

– Нынешняя встреча в Кремле – это последнее праздничное мероприятие для победителей и призеров ОИ-2022?

– Нет. 29 апреля должна быть встреча с министром обороны. На этом все.

– Куда собираетесь в отпуск?

– Останусь дома. Отдохну. Хотя я уже отдохнула, когда болела, поэтому начну тренироваться.

– Вероятное отсутствие международных стартов не сбивает настрой на следующий сезон?

– Мотивации в любом случае через край. Большое желание работать и улучшаться. Думаю, что все будет классно, независимо от того, какой это будет сезон. В любом случае нам нужно соревноваться, потому что одним сезоном карьера не заканчивается. Нужно закладывать базу на последующие сезоны.

– Удастся остаться конкурентоспособными, соревнуясь только в России?

– Мы же в любом случае с чего-то начинали. Представляем примерно, как это все будет, какие это скорости. Есть аналитика, анализ предыдущих сезонов. Думаю, что у нас все получится.

– На Кубки России ездить готовы?

– Если не будет никаких вариантов, то конечно. Я всегда максимально адаптируюсь под ситуацию, которая происходит. Думаю, что все будет в порядке. Надеюсь, все сложится в нашу пользу, – сказала Миронова.