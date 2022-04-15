Дарья Сидорова о переходе в команду Украины: «Решила остаться в России с семьей. Украинскую сборную больше не рассматриваю»

Биатлонистка Дарья Сидорова рассказала, что ее переход из сборной России в сборную Украины сорвался, и она больше не рассматривает украинскую команду.

О том, что Сидорова планирует перейти в сборную Украины, стало известно летом 2021 года. В сентябре глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщал, что спортсменка ждет указа президента страны по поводу гражданства.

«Да, я не получила основного гражданства на Украине, не выступала на международных соревнованиях, так как при переходе был карантин, но переход обнулился, я не состояла в сборной команде, не была на ставках, поэтому и не могу быть уволена, просто все оборвалось и я решила остаться в России с семьей.

В связи с этой ситуацией я высказала мнение, но не раскрыла его полностью.

Мне жалко людей, которые подвержены нынешнему положению, с обеих сторон, я переживаю за людей, с которыми хорошо знакома, я сама жила на лыжной базе в Чернигове, где были практически все мои вещи и инвентарь.

По сути, я осталась безо всего, но это не так волнует, как жизни людей обеих сторон.

Я хочу продолжить спортивную карьеру, потому что биатлон мне доставляет огромное удовольствие.

Рассматриваю ли возвращение в украинскую сборную? Нет, больше не рассматриваю украинскую сборную. Пока что нет ясности дальнейших действий, где и как я буду», – сказала Сидорова.

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