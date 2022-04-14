Депутат Бурлаков о биатлонистках, исключенных из сборной Украины: «Мне кажется, будет правильным пригласить их выступать за Россию»

Теги сборная России жен Государственная дума сборная Украины жен Ольга Абрамова Екатерина Бех Оксана Москаленко Сергей Бурлаков Биатлон

Депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков предложил биатлонисткам, исключенным из сборной Украины, выступать за Россию.

Сообщалось, что Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова ранее не выполнили критерии попадания в состав украинской команды. Все три спортсменки – натурализованные россиянки.

«Я обращаюсь к спортсменкам: девушки, не нужно оправдываться и искать причины, почему вы покинули Украину. Любой здравомыслящий человек понимает, что находиться там сейчас опасно. А причины для увольнения в любом случае нашлись бы в ближайшее время.

Если Украина так разбрасывается результативными и талантливыми спортсменами, то мне кажется, будет правильным пригласить биатлонисток выступать за Россию. Буду рад с ними встретиться и оказать поддержку. Мы за честный спорт без дискриминации», – заявил Бурлаков.

Бех, Москаленко и Абрамова исключены из состава сборной Украины

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