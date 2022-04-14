Депутат Бурлаков о биатлонистках, исключенных из сборной Украины: «Мне кажется, будет правильным пригласить их выступать за Россию»

Депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков предложил биатлонисткам, исключенным из сборной Украины, выступать за Россию.

Сообщалось, что Екатерина Бех, Оксана Москаленко и Ольга Абрамова ранее не выполнили критерии попадания в состав украинской команды. Все три спортсменки – натурализованные россиянки.

«Я обращаюсь к спортсменкам: девушки, не нужно оправдываться и искать причины, почему вы покинули Украину. Любой здравомыслящий человек понимает, что находиться там сейчас опасно. А причины для увольнения в любом случае нашлись бы в ближайшее время.

Если Украина так разбрасывается результативными и талантливыми спортсменами, то мне кажется, будет правильным пригласить биатлонисток выступать за Россию. Буду рад с ними встретиться и оказать поддержку. Мы за честный спорт без дискриминации», – заявил Бурлаков.

Бех, Москаленко и Абрамова исключены из состава сборной Украины