Дмитрий Васильев: «Пусть Бех, Москаленко и Абрамова тренируются у нас, у них есть же русский паспорт. Если обратятся к нам, рассмотрим их предложения»

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал исключение натурализованных россиянок , Оксаны Москаленко и из сборной Украины.

«Можно только гадать о причинах исключения этих биатлонисток, но факт, что и выступали они не очень в этом сезоне.

Конечно, сейчас тренд на гонения всего русского во всех видах спорта, но почему-то в НХЛ не торопятся наших хоккеистов выгонять. Очередные двойные стандарты – с одной стороны, все русские плохие, а с другой – в НХЛ плохие на четверть, а на три четверти хорошие. Это спровоцированное безумие вызывает только улыбку.

Пусть Бех, Москаленко и Абрамова тренируются у нас. У них есть же русский паспорт. Если их выгнали из Украины по конкретным причинам, они через год-два смогут стать свободными художниками и выступать где угодно, в том числе и за Россию после окончания отстранения.

Готов ли я взять их в свою федерацию в Питере? Неожиданное предложение. Надо поговорить с ними. Почему бы и нет, спортсмены тут ни при чем, они не должны отвечать за действия политиков. Если обратятся к нам, будем рассматривать их предложения», – сказал Васильев.

Бех, Москаленко и Абрамова исключены из состава сборной Украины